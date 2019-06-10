Полковник Захарченко признан виновным

Логическое завершение громкой истории, в которой, впрочем, до сих пор остаются темные пятна. Бывший полковник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко признан виновным в получении взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей. Между тем, сразу после задержания в сентябре 2016 года в одной из его квартир было обнаружено наличности на 9 миллиардов рублей. И происхождение этих денег полицейский так и не объяснил. Вся это сумма, а также более 20-и квартир и машиномест были обращены в пользу государства.

Захарченко, напомним, обвинялся в том, что вместе с сообщниками затребовал от владельца сети ресторанов Меди Дусса 5 миллионов долларов за благополучный исход различных проверок. Однако получил только $800 тысяч. Разницу он, по материалам уголовного дела, решил компенсировать 50-процентной дисконтной картой на все меню ресторана, средний счет в котором - 80 тысяч рублей. По самым скромным подсчетам, на этой беспрецедентной скидке «антикоррупционер» сэкономил более трех миллионов рублей.

Сразу после задержания в сентябре 2016 года в одной из его квартир было обнаружено наличности на 9 миллиардов рублейФото: оперативная съемка

При этом, судя по обширной географии его путешествий и потраченным в разных странах суммам, он вполне мог обходиться и без этого дискаунта.

Также Захарченко обвинялся в том, что предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске в связи с делом о мошенничестве, организовав вывоз документации. Впрочем, банкиров это не спасло.

Пока шел суд над Дмитрием Захарченко, в уголовный переплет попал его отец. Суд приговорил его к 4 годам колонии за фиктивное трудоустройство и растрату средств банка «Московское ипотечное кредитование». Были осуждены совладельцы и финдиректор Нота-банка, давшая показания на экс-полицейского. Подельник Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин успел скрыться от следствия.

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Обвинение требует приговорить копа-миллиардера к 15,5 годам колонии, штрафу почти в полмиллиона рублей и лишению звания, наград и медалей. Наказание будет озвучено после полного оглашения приговора, которое может занять не один день. Сам же Захарченко своей вины так и не признал.

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