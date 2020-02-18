Российские ипотечники повзрослели на полгода и обзавелись детьми

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис banki.ru составил портрет среднестатистического клиента банков, которые обращаются за ипотечным кредитом. В 2019 году заемщики стали старше на полгода.

В среднем клиенту 33 года, у него есть накопления в 30 процентов от стоимости жилья и их он готов потратить на первоначальный взнос. Аналитики подчеркивают, что 69% кредитов приходится на людей моложе 35 лет, в 2018 году таких было 74%.

Платить по кредиту клиент хочет примерно 22 тысячи рублей и планирует погасить жилищный заем в среднем за 17,9 лет.

Что касается семейного положения, то по данным дом.рф более 70% заемщиков, взявших кредит в 2019 году, имеют детей, у 40% из них к моменту покупки — два и более ребенка.

В целом же интерес россиян к ипотеке снижается. За прошлый год было выдано кредитов на сумму 1 269 322 рублей, годом ранее эта сумма была на 13 процентов больше, пишет Ридус.

Ранее специалисты назвали регионы, где чаще всего берут ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU