Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:03:49+03:00

Из больницы данные мамы будут передавать в госорганы для оформления материнского капитала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мамам не придется собирать кучу бумаг, все необходимые данные будут заполнять при поступлении в роддом

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Материнский капитал в России изменился не только в том, что срок действия программы продлен до конца 2026 года и на выплату смогут рассчитывать родители первенцев, новым станет и способ получения документа. Теперь мамам не придется бежать после выписки из роддома по инстанциям, чтобы собрать документы для получения сертификата.

Свидетельство на имя матери будут выдавать уже при выписке из больницы.

- Чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И данные, которые мама заполняет при поступлении в родильный дом, они будут направляться в соответствующие службы,- рассказал в эфире Первого канала глава Минфина РФ Антон Силуанов.

При этом женщина может выбрать, как ей удобнее получить сертификат - на электронную почту, через приложение на мобильном телефоне или бумажный вариант.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что маткапитал увеличивается еще на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU