Введение материнского капитала при рождении первенца коснётся 1,3 млн семей

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:44:03+03:00

Путин заявил о продлении программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года Фото: Анастасия Осипова

Нововведение создаст спрос на дополнительные 6 млн кв. м в год

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Предоставление материнского капитала на первенцев затронет около 1,3 млн семей в России, а также увеличит спрос на недвижимость на 6 миллионов квадратных метров в год. Об этом сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.

Специалисты аналитического центра рассказали, что благодаря нововведению в программу маткапитала возможность купить жильё появится у тех семей, которые раньше её не имели, а часть родителей смогут выбрать более комфортные и просторные квартиры.

- Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства, - отмечают аналитики.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию о продлении программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выплачивать его теперь станут при рождении первенца, а размер выплаты на второго ребёнка увеличен до более чем 616 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU