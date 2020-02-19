2020-02-19T01:35:00+03:00
Общество

8 Марта на работе отмечают чаще, чем 23 февраля

Праздник в женский день устраивают 62% респондентов, а в мужской в 53%
Елена АКИМОВА
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Оказывается, 8 Марта на работе отмечают чаще, чем 23 февраляОказывается, 8 Марта на работе отмечают чаще, чем 23 февраляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне предстоящих праздников - 23 февраля и 8 марта - сервис “Работа.ру” провел исследование, чтобы выяснить, какой из дней чаще отмечают в трудовых коллективах. Оказалось, что большинство отдают предпочтение Международному женскому дню - его празднуют в почти в двух третях компаний (62%), а День защитника Отечества — чуть больше, чем в половине организаций (53%).

Праздничная дискриминация связана с тем, что не все мужчины служили в армии, а вот женщинам «заслуживать» свой праздник не нужно, полагают эксперты. Несмотря на торжественную обстановку и корпоративные подарки, большинство опрошенных предпочли бы остаться без праздника, но получить за это прибавку к зарплате.

Корпоративному празднику бывают рады только 8% опрошенных, а 16 хотят в этот деть получить презент от работодателя. За прибавку высказались 76% участников опроса.

Что касается истории праздника, то правильное название 23 февраля помнят больше женщины, чем мужчины. День защитника Отечества назвали 85% представительниц прекрасной половины человечества и только 67% - сильной. Еще 15% по старинке называют торжество Днем Советской армии и Военно-морского флота (так праздник 23 февраля назывался до 1992 года). За День Красной армии тосты поднимают 5% респондентов, а 3% предпочитают отмечать Международный день мужчин.

Знаний про 8 Марта оказалось меньше. Только 47% вспомнили почему Международный женский день отмечают именно в указанную дату. 16% уверены, что 8 марта родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург, а 13% думают, что в этот день женщины получили право участвовать в выборах. 8% уверены, что праздник связан с Днем матери, а еще нашлись те, кто усмотрел связь 8 Марта с созданием первой политической организации дам или днем презентации «Декларации прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж (9 и 7% соответственно), пишет газета "Известия".

В целом мужские и женские праздники поддерживают и только 5% считают их пережитком прошлого. К 23 февраля позитивно относятся 70% респондентов, а к 8 Марта 75%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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