19 Февр. 2020 2020-02-19T02:20:35+03:00

"Люди разъезжаются по домам": В Тюмени закончился карантин для эвакуированных из КНР россиян Фото: REUTERS

В течение двух недель за пациентами вели наблюдение 75 специалистов

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Власти Тюмени сообщили, что в городе закончился карантин для россиян, эвакуированных из Китая в связи с ситуацией по коронавирусу. На данный момент граждане РФ разъезжаются по домам.

В течение 14 дней за пациентами вели наблюдение 75 врачей. Выполнялись исследования по тем вопросам которые возникали в процессе нахождения россиян в карантинной зоне.

Наши соотечественники разъезжаются по домам после двухнедельного карантинаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- До конца дня все кто хочет уедут туда куда пожелают поездом или самолётом. Благодарю коллектив, который был в госпитале за то что они очень профессионально и терпеливо отработали с большой нагрузкой, - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Также врач Алексей Барадулин выразил благодарность и самим пациентам за терпение и уважение к медперсоналу.

- Огромные слова благодарности к гостям - они соблюдали правила и слышали нас, мы старались отвечать на все их просьбы и поддерживали их, - отметил Барадулин.

За все время нахождения в Тюмени ни у одного россиянина не было выявлено коронавирусаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Инна Куликова также подчеркнула, что ни у одного нашего соотечественника, вернувшегося из Ухани, не подтвердился коронавирус.

За нашими соотечественниками в течение 14 дней следили 75 опытных специалистовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, 5 февраля по поручению президента России Владимира Путина за соотечественниками в китайскую провинцию Хубэй направили два самолета ВКС (Воздушно-космических сил). Всего в Китае находилось 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне отправки россиян из Тюмени стало известно о том, что лабораторные анализы новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что у 90 гостей тюменского «Градостроителя» коронавирусной инфекции не выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758900" frameborder="0"></iframe> Лечебный центр под Тюменью, где разместят эвакуированных из Уханя.Доставленные в Россию люди проведут ближайшие две недели в 28 километрах от Тюмени на карантине

ИСТОЧНИК KP.RU