Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий

В Китае по данным на 5 февраля погибли 490 человек с диагнозом коронавирус, заражены больше 23 тысяч. Находиться в эпицентре распространения опасного заболевания становится страшно – ряд стран, включая Россию, приняли решение об эвакуации своих граждан.

По поручению президента России Владимира Путина за соотечественниками в провинцию Хубэй со столицей Ухань (отсюда началось распространение коронавируса) направили два самолета ВКС (Воздушно-космических сил).

Власти приняли решение эвакуировать граждан России из Китая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего в Китае находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Не все пожелали возвращаться на Родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758852" frameborder="0"></iframe> В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россию эвакуируют 147 человек. Среди них есть 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один Украины. Ранее в Посольстве России в Китае сообщали, что к ним поступает много обращений от европейцев, которые просят забрать их из страны. При эвакуации, организованной из странами, многих забыли из-за организационных ошибок.

В аэропорту прибывших ждали атомобили "скорой помощи"Фото: Кира Санникова

Первый борт ВКС с пассажирами на борту прибыл утром 5 февраля. В Россию прилетели из Китая 80 человек, из них два иностранца - граждане Таджикистана и Армении.

На борту второго вернувшегося в Россию самолета - 64 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758876" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая людей вывели из самолета в аэропорту Тюмени.Мария САННИКОВА

В Минобороны, осуществляющем перевозку граждан в Россию, сообщили, что людей с коронавирусом среди эвакуированных нет. Из Китая таких просто не выпускают. Все - здоровы. Напомним, при подтверждении диагноза, врачи помещают пациента в изолированный бокс, а контактировавших с ними людей – на карантин.

Россиян из Китая вывозили военными самолетамиФото: Кира Санникова

Ни у одного из пассажиров не выявили температуры. На всем пути их сопровождали медики и сотрудники Роспотребнадзора.

Специальные меры безопасности предприняли и пилоты. Сопровождающие и члены экипажа пройдут дополнительную обработку для коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что самолеты также пройдут санитарную обработку.

Эвакуированных на автобусах отправили на карантин.Фото: Кира Санникова

В МИД Армении уже выразили благодарность России за эвакуацию своих граждан из Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758885" frameborder="0"></iframe> Александр Летюшев - о мероприятиях по приёму эвакуированных из Китая.Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказал об эвакуированных из КитаяМария САННИКОВА

Чтобы исключить возможность распространения коронавируса, всех вернувшихся из города Ухань людей, также поместят на карантин. Это нужно, чтобы полностью исключить возможность того, что они являются переносчиками коронавируса – инкубационный период у заболевания от 1 до 14 дней.

На всем пути их сопровождали медики и сотрудники Роспотребнадзора.Фото: Алена Кульмухаметова

Двухнедельный карантин прибывшие из Китая люди будут проходить в центре "Градостроитель" в 30 километрах от Тюмени. Здание оборудовали камерами и дополнительными ограждениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

В санатории под Тюменью, куда вывозят людей, есть все для комфортного пребывания: отдельные комнаты, детская игровая и даже бильярд.

Сопровождающие и члены экипажа пройдут дополнительную обработку для коронавируса.Фото: Алена Кульмухаметова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758900" frameborder="0"></iframe> Лечебный центр под Тюменью, где разместят эвакуированных из Уханя.Доставленные в Россию люди проведут ближайшие две недели в 28 километрах от Тюмени на карантине

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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