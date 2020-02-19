Галстуки, шоколад и секс-игрушки: стало известно, что дарят мужчинам на 23 февраля

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:06:12+03:00

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В Гильдии маркетологов рассказали, какие самые традиционные подарки для мужчин россияне выбирают ко Дню защитника Отечества. Первенство много лет держит одежда, чаще всего это рубашки, галстуки, трусы, носки.

На второй строчке средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны. Третья позиция у алкоголя, а четвертая строчка у различных гаджетов и аксессуаров к ним. На пятой позиции товары для спорта, идеи для хобби и увлечений.

В десятке популярных также оказались подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

А вот ставку на романтику в этот день делают далеко не многие - романтический ужин и оказался только на десятом месте.

Что касается финансовой стороны вопроса, то стоимость подарка колеблется в среднем составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей. При этом эксперты отметили, что разброс цен начинается от 150 рублей и доходит до 150 тыс. Рублей, пишет RT.

Кстати, 8 марта на работе отмечается чаще, чем 23 февраля. Это показал опрос, проведенные накануне популярных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU