Главного конструктора Ту-154 обокрали на 7 миллионов рублей
Мошенником оказался один из сотрудников банка
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В Москве сотрудники банка украли 7 миллионов рублей у главного конструктора ту-154. Один из сотрудников банка, используя свой идентификатор, логин и пароль проник автоматизированную систему банка и "перепривязал" расчётный счёт главного конструктора Ту-154. После этого он вывел со счёта пенсионера 7 миллионов рублей.
В полицию о подозрительных операциях на своём счету заявил сам авиаконструктор.
ИСТОЧНИК KP.RU