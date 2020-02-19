Главного конструктора Ту-154 обокрали на 7 миллионов рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:45:59+03:00

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В Москве сотрудники банка украли 7 миллионов рублей у главного конструктора ту-154. Один из сотрудников банка, используя свой идентификатор, логин и пароль проник автоматизированную систему банка и "перепривязал" расчётный счёт главного конструктора Ту-154. После этого он вывел со счёта пенсионера 7 миллионов рублей.

В полицию о подозрительных операциях на своём счету заявил сам авиаконструктор.

ИСТОЧНИК KP.RU