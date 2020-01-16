В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:16:47+03:00

Квартира космонавта расположена на первом этаже дома, в котором нет видеонаблюдения. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Космонавт живёт на первом этаже без камер и охраны

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В квартиру космонавта Олега Новицкого утром 15 января проникли неизвестные и похитили 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом "Гроза". Ущерб в общей сложности составил 900 тысяч рублей

Квартира космонавта расположена на первом этаже дома, в котором нет видеонаблюдения, охраны или сигнализации, поэтому грабителям было достаточно выломать решётку на окне и разбить окно, сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

МВД завело уголовное дело по статье за кражу в крупном размере с проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU