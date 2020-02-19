Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:05:32+03:00

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Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что самолёт пропал в 2014 году в Индийском океане из-за самоубийства пилота. Он также рассказал, что ему об этом сказали представители высших эшелонов власти правительства Малайзии. Они с самого начала знали, что виновник авиакатастрофы - капитан Захари Ша.

- Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они прекрасно понимали, что именно это и произошло, - сообщил Эбботт в интервью изданию The Australian.

Напомним, что Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Спустя два часа после вылета он пропал с радаров. На борту авиалайнера были 227 пассажиров и 12 членов экипажа. До сих пор не обнаружено никаких следов самолёта.

Рейс MH370 стал одной из крупнейших мировых загадок. Официальное расследование правительства Малайзии осталось безрезультатным.

ИСТОЧНИК KP.RU