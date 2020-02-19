2020-02-19T12:59:22+03:00
Политика

Песков: Сурков покинул пост по собственному желанию

Путин встречался со своим помощником перед его отставкой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречался с Владиславом Сурковым, и тот ушёл в отставку по собственному желаниюПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречался с Владиславом Сурковым, и тот ушёл в отставку по собственному желаниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречался с Владиславом Сурковым перед его отставкой, и тот принял решение об увольнении по собственному желанию.

- Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение, - рассказал Песков и отметил, что он не знает, где дальше планирует работать Сурков.

Представитель Кремля также отметил, что ему неизвестны причины отставки Суркова и сказал журналистам, что они могут узнать об этом у самого бывшего помощника президента.

Напомним, что президент Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента, которую он занимал с 2013 года. Сферой его деятельности был украинский вопрос и сотрудничество по урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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