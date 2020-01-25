Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
Указа об освобождении помощника президента от должности, пока не поступало
Изменить размер текста:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Сайт kp.ru писал, что ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил о планах политика оставить государственную службу. Причиной такого решения якобы стала смена курса на украинском направлении.
По словам же Пескова, ни о каком изменении политики России в отношении ситуации в Донбассе речи не идет.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU