2020-01-25T12:07:46+03:00
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

Указа об освобождении помощника президента от должности, пока не поступало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Сайт kp.ru писал, что ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил о планах политика оставить государственную службу. Причиной такого решения якобы стала смена курса на украинском направлении.

По словам же Пескова, ни о каком изменении политики России в отношении ситуации в Донбассе речи не идет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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