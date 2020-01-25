Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:07:46+03:00

Указа об освобождении помощника президента от должности, пока не поступало

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Сайт kp.ru писал, что ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил о планах политика оставить государственную службу. Причиной такого решения якобы стала смена курса на украинском направлении.

По словам же Пескова, ни о каком изменении политики России в отношении ситуации в Донбассе речи не идет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU