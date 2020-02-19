В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:53:14+03:00

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Депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович призвал Раду созвать внеочередную сессию и принять постановление об официальном признание события на «Майдане» в 2014 года «революцией достоинства».

«Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана четкая оценка "майдану" как "революции достоинства". Такое заявление готово. Его авторами являются представители почти всех политических групп и фракций парламента, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь"», - сказал он по случаю годовщины расстрелов на «Майдане».

Депутат считает недопустимым назвать события на Майдане «государственным переворотом». По его словам, именование «революцией достоинства» покажет украинскому обществу, что парламенту и Украине «в целом важны ценности, за которые погибли герои "небесной сотни"».

Требование Вятровича уже раскритиковали в президентской фракции «Слуга народа».

Напомним, массовые протесты в Киеве известные как «Евромайдан», продолжались с ноября 2013 по февраль 2014 года, когда началась стрельба, жертвами которой стали, по официальным данным, 53 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU