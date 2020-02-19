2020-02-19T13:53:14+03:00
Политика

В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»

Депутат от фракции «Европейская солидарность» назвал недопустимым именовать события «государственным переворотом»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства».В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович призвал Раду созвать внеочередную сессию и принять постановление об официальном признание события на «Майдане» в 2014 года «революцией достоинства».

«Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана четкая оценка "майдану" как "революции достоинства". Такое заявление готово. Его авторами являются представители почти всех политических групп и фракций парламента, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь"», - сказал он по случаю годовщины расстрелов на «Майдане».

Депутат считает недопустимым назвать события на Майдане «государственным переворотом». По его словам, именование «революцией достоинства» покажет украинскому обществу, что парламенту и Украине «в целом важны ценности, за которые погибли герои "небесной сотни"».

Требование Вятровича уже раскритиковали в президентской фракции «Слуга народа».

Напомним, массовые протесты в Киеве известные как «Евромайдан», продолжались с ноября 2013 по февраль 2014 года, когда началась стрельба, жертвами которой стали, по официальным данным, 53 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди
В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире
Рубль ослаб по отношению к евро и доллару
Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»
Лавров о переговорах в Москве: Россия не выдвигала новых требований к Турции по Идлибу
Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после операции, сообщил её агент
«Он покупал мне только цветы»: актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости
Песков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по Сирии
Песков: Сурков покинул пост по собственному желанию
Папу Римского поблагодарили за борьбу с антисемитизмом
В Сирии восстановлен проезд по стратегически важной трассе Алеппо — Дамаск
Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Эрдоган назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе
Умер Анатолий Бичуков, скульптор и народный художник РСФСР
Пекин прокомментировал запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса
Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе
Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах
Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины
В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан
Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году