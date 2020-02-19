В Москве задержали семь исламистов террористической организации
В Москве и Подмосковье задержали семь исламистов из запрещённой в России организации "Таблиги Джамаат". Они обвиняются в пропаганде экстремистской идеологии и вербовке новых адептов.
В международную религиозно-экстремистскую организацию входили уроженцы стран Центральной Азии.
- Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат", подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников, - сообщает ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. У исламистов также нашли запрещённую литературу и экстремистскую атрибутику.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ещё одной запрещённой в России организации "Исламское Государство" 25 миллионов рублей. Он является одним из членов законспирированной ячейки.
Видео задержания исламистов в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU