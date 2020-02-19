В Москве задержали семь исламистов террористической организации

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:13:47+03:00

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В Москве и Подмосковье задержали семь исламистов из запрещённой в России организации "Таблиги Джамаат". Они обвиняются в пропаганде экстремистской идеологии и вербовке новых адептов.

В международную религиозно-экстремистскую организацию входили уроженцы стран Центральной Азии.

- Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат", подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников, - сообщает ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. У исламистов также нашли запрещённую литературу и экстремистскую атрибутику.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ещё одной запрещённой в России организации "Исламское Государство" 25 миллионов рублей. Он является одним из членов законспирированной ячейки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761787" frameborder="0"></iframe> Видео задержания исламистов в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU