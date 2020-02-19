Количество ДТП в России удалось сократить на треть

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:31:30+03:00

Количество ДТП в России удалось сократить почти более чем на треть Фото: Алексей ФОКИН

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что за 10 лет количество ДТП в нашей стране удалось сократить более чем на треть, число погибших пешеходов - почти наполовину, а показатель социального риска уменьшился на 40%.

По его словам, причиной изменения статистики стали меры по повышению безопасности, которые применялись в рамках реализации Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности на дорогах (с 2011 по 2020 года),

«Приветствуем пути решения данной проблемы, предложенные в принимаемой сегодня Стокгольмской декларации, и поддерживаем этот документ (…) В этом контексте согласны с необходимостью продлить срок реализации указанной задачи и активизировать работу по ее достижению к 2030-му году», - сказал главы МВД

Отметим, что ранее заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян сообщал, что по итогам 2019 года в Москве, по сравнению с 2018 годом, количество аварий с участием такси увеличилось на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU