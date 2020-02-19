2020-02-19T19:40:45+03:00
В мире

В Великобритании разрешили врачам не лечить сексистов, расистов и гомофобов

Соответствующее положение принял Минздрав страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отказывать можно только если у пациента не экстренный случайОтказывать можно только если у пациента не экстренный случайФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачам из Великобритании разрешили отказывать в лечении некоторым категориям пациентов. Согласно постановлению Минздрава, британские медики могут не лечить людей, которые проявляют признаки сексизма, расизма и гомофобии. Об этом со ссылкой на главу Национальной службы здравоохранения страны сообщает Sky News.

по заверению чиновников такие нововведения помогут защитить врачей от разного рода оскорбительных комментариев. Однако, сами британцы допускают, что новые права врачей сыграют не в пользу пациентов и системы медицины в целом. С помощью постановления можно будет гораздо проще обвинить невиновного человека в домогательствах или расизме.

Ранее в гомофобии и расизме обвинили даже создателей культового сериала "Друзья". Якобы герои посмеиваются над запретными для европейского толерантного общества темами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Великобритании разрешили врачам не лечить сексистов, расистов и гомофобов
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