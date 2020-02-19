Эксперты в области безопасности движения предложили снизить разрешенную скорость в городах мира до 30 км/ч

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стокгольме собрались эксперты из разных стран, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на дорогах. Итогом встречи стало предложение к главам стран мира снизить разрешенную скорость движения в городах до 30 километров в час. Это поможет, по мнению участников конференции, снизить число смертельных ДТП.

- "Мы верим, что это действительно будущее дорожной безопасности, - рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов доклада, Джеффри Майкл из университета Джонса Хопкинса. - Снижение скорости в том числе помогает транспортному потоку двигаться без пробок.

Они привели данным исследований: если автомобиль движется с разрешенной скоростью 50 километров в час, то вероятность того, что под колеса машины или автобуса попадет пешеход, равна 20 процентам. В группе риска пожилые люди - шансы у них стать участниками аварии при такой скорости достигают 50 процентов.

Кроме того, эксперты предложили ввести серьезные наказания для водителей даже за незначительные нарушения скоростного режима.

Сайт kp.ru писал, что самые воспитанные водители - в Скандинавии. На втором месте оказались немцы. А третье место поделили жители Великобритании и Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU