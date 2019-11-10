Где в мире самые безопасные дороги и ответственные водители?

В большинстве стран мира правила дорожного движения едины. Однако, увы, это еще не значит, что везде эти правила одинаково хорошо соблюдаются. В чем многие путешественники могли неоднократно убедиться лично. Тот же факт подтверждают и многочисленные социальные исследования.

Где же на планете Земля водят автомобиль лучше и безопаснее всех? И чем обусловлена такая дисциплина на дорогах?

Чем выше культура вождения, тем лучше качество жизни

Исследования показали, что есть прямая связь между качеством жизни в стране и тем, как водители соблюдают правила дорожного движения и понимают знаки!

Четыре года назад, в марте 2015 года, французский институт изучения общественного мнения Ipsos провел своеобразное исследование поведения на дорогах жителей разных стран и составил рейтинг самых дисциплинированных и самых недисциплинированных водителей.

Причем, что интересно, французские социологи обратились с этими вопросами и к самим автомобилистам. В итоге сложилась картина, актуальная по сей день.

1 место. Водители Скандинавских стран. Согласно общему мнению, самые аккуратные и ответственные водители проживают в северных странах Западной Европы (по данным Французского института изучения общественного мнения Ipsos, 37% опрошенных назвали жителей именно этих государств образцом для подражания в вопросах поведения на дорогах).

Швецию, Норвегию и Данию отличает самый низкий показатель аварий в мире и, соответственно, - самая высокая дисциплина во время движения. До такой степени здесь четко все перестраиваются и выполняют необходимые маневры, соблюдают знаки ограничения скорости, что кажется, будто ты попал... в компьютерную или механическую детскую игру.

В Швеции, Норвегии и Дании водители очень строго соблюдают знаки ограничения скорости

Шведы и норвежцы очень серьезно и ответственно ведут себя за рулем, не давая себе поблажек и скидок на возраст, социальный статус, усталость, водительский стаж, дни рождения, похороны, профессиональные праздники и.т.д. От них почти не отстают водители Дании, которые так же строги и почти безупречны на дорогах, как и их соседи.

2 место. Жители Германии на весь мир известны своей педантичностью и неукоснительной дисциплинированностью на дорогах. За них, согласно исследованию французов, проголосовали 27% опрошенных. Так что высокий рейтинг немецких автолюбителей абсолютно объективен. И они дышат скандинавам буквально в затылок.

3 место. Его в рейтинге самых дисциплинированных водителей поделили Великобритания и Нидерланды (они завоевали по 11% голосов).

Интересная прослеживается тенденция: все эти страны имеют очень высокий уровень жизни, многие люди могут себе позволить самые крутые марки автомобилей. Но «гонять» себе не позволяют! Напротив, соблюдают правила вежливости по отношению к другим участникам движения и однозначно понимают знаки ограничения скорости.

Кстати, саму Францию страной ответственных водителей считают всего 3% опрошенных.

Обратный рейтинг: где живут лихачи и беспечные гонщики

Здесь тоже есть свои «победители» - лихачи и ярко выраженные «гонщики-сорвиголовы». Кому случалось оказаться на дорогах Египта, Камбоджи, Турции, Греции, Италии, тот подтвердит, что в этих странах водители и правила дорожного движения существуют отдельно друг от друга. Здесь могут проехать «под кирпич», на красный сигнал светофора, вынырнуть из слепой зоны и жестко «подрезать». Как будто все участники движения стараются обставить друг друга, соревнуясь в ежедневной безумной, бешеной гонке. В воздухе - пыль столбом, звуки клаксонов и скрежет тормозов. Пешеходы пересекают улицу бегом и наудачу. Тот же Институт изучения общественного мнения Ipsos во Франции и многочисленные личные впечатления туристов из разных стран составили «обратный» рейтинг - список стран, где больше всего нарушают ПДД.

Итак, итальянские автомобилисты оказались самыми бесшабашными в Европе (31% опрошенных сошлись в этом мнении). Причем, что интересно, 58% респондентов в самой Италии разделяют это мнение. На втором месте «с конца» - греки (20% респондентов из разных стран обвинили их в любви к бездумному риску на дорогах, запрещенным обгонам и брани за рулем). Третью ступень «пьедестала» занимают турецкие водители.

В Италии водители и правила дорожного движения существуют отдельно друг от друга.

От чего зависит дисциплина на дорогах?

По нашим наблюдениям, порядок на автомагистралях и соблюдение скоростного режима зависят от общей организации движения в стране, от последовательной и строгой системы штрафов за несоблюдение установленных норм поведения за рулем, от климатических особенностей страны (что ни говори, а суровые погодные условия заставляют людей быть благоразумными), от местного темперамента, но прежде всего - от национального менталитета.

Вопрос управления транспортным средством - это вопрос общей культуры, которая должна прививаться постепенно, но неукоснительно. Правилам поведения на дороге необходимо обучать детей с самого раннего возраста – в детском саду, школе и дома. А потом подкреплять их знания собственным ответственным поведением. Тогда и во взрослом возрасте не придет в голову, что можно пренебречь красным сигналом светофора, перейти дорогу в неустановленном месте или ехать со скоростью выше обозначенной на знаке.

Фото: ТАСС/Артём Геодакян

Дорожные знаки, сообщающие нам о разрешенной скорости, светофоры и пешеходные переходы - все это способы не ограничения наших свобод, а забота о нашей безопасности и часть общей культуры поведения современного человека. Когда все участники движения на дорогах России это осознают, образцовые водители, а заодно и пешеходы - будут, несомненно, у нас. Что-что, а быть первыми мы умеем. Однозначно!