В Уханьском институте вирусологии прокомментировали слухи об "утечке коронавируса" из лаборатории

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:39:39+03:00

В соцсетях и прессе появились сообщения, что первым заболевшим был сотрудник института и вообще коронавирус имеет "искусственное происхождение"

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Ученые из Уханьского института вирусологии ответили распространителям информации в сети о том, что коронавирус якобы был создан искусственно. Ранее появились сообщения, что вирус, погубивший тысячи человек, по чьей-то ошибке "вышел" за пределы лаборатории.

- Распространились ложные слухи относительно нашей лаборатории о том, что "вирус был создан искусственно", что "вирус просочился из лаборатории P4, которая находится под контролем военных", о том, что " научный сотрудник умер от коронавируса", о том, что "научный сотрудник был первым заболевшим" и другие сплетни, - приводит сообщение ученых РИА Новости.

Такие слухи нанесли урон сотрудникам лаборатории, утверждают в институте. Биологи из Уханя находятся "на передовой" борьбы с вирусом, ведь в стенах учреждения ежедневно ищут способы лечения коронавируса, а также разрабатывают методы эффективной профилактики.

Ранее предположение, что коронавирус "вырвался" из лаборатории, находящейся недалеко от того самого рынка животных, сделали два китайских биолога Ботао Сяо и Лей Сяо. Но их доклад вызвал немало вопросов у коллег-ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU