Новая версия: коронавирус мог вырваться из лаборатории, работавшей в 300 метрах от рынка
Новый коронавирус COVID-2019 начал свой смертельный поход не с рынка Хуанань в китайском городе Ухань. Он вырвался из научной лаборатории, которая располагается рядом с рынком. Такое сенсационное заявление сделали два китайских биолога Ботао Сяо и Лей Сяо. Они опубликовали свое расследование на научном портале ResearchGate. Однако к этому докладу есть не мало вопросов.
СЪЕДОБНОЕ - НЕ СЪЕДОБНОЕ
Прежде считали, что первый случай заражения человека коронавирусом произошел на «мокром рынке» в Ухане — инфекция передалась от летучей мыши (они являются переносчиками коронавируса). Исследователи из Южно-китайского технологического университета подтверждают, что генетический код COVID-2019 и штамм коронавируса в организме летучих мышей схож на 89-96%. Однако как утверждают ученые, на рынке в Ухане не продают летучих мышей. Рукокрылые не являются частью кухни в провинции Хубэй.
Тут утверждение китайских ученых расходится с действительностью. После начала эпидемии коронавируса посетители рынка Хуанань публиковали многочисленные снимки блюд, которые готовили на злополучном рынке (среди них был суп из летучих мышей), а также прайс-лист с ценами на мясо диких животных, змей и морских гадов.
Но попробуем согласиться с исследователями Ботао Сяо и Лей Сяо и предположить, что заболевшие имели иной контакт с летучими мышами. Специалисты выдвигают логичную гипотезу: всему виной Уханьский центр по контролю и предотвращению заболеваний. Он располагается буквально в 300 метрах от рынка Хуанань.
В этой лаборатории содержалось около 605 летучих мышей и других животных, которые являются естественными резервуарами для опасных вирусов. Мышей, инфицированных коронавирусом, привезли в уханьский центр из провинций Юньнань и Чжэцзян (это в 900 км от злополучного рынка). С ними произошло два инцидента. В первый раз, летучая мышь напала на сотрудника лаборатории и ее кровь попала на кожу биологу. В другой раз — летучая мышь помочилась на того же исследователя. В итоге, специалист отправлял себя дважды на двухнедельный карантин.
Ученые из Южно-китайского технологического университета добавляют, что Уханьский центр по контролю и предотвращению заболеваний примыкает к центральной больнице Уханя. Поэтому изучаемый вирус мог проникнуть туда и поразить обычных пациентов, у которых и без этого был ослабленный иммунитет.
Доклад китайских исследователей Ботао Сяо и Лей Сяо был опубликован 6 февраля. Однако в скором времени был удален. Сейчас он доступен только в кэшеФото: Скриншот сайта
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК ДЕЛО
Не забыли китайские исследователи упомянуть и об Уханьском институте вирусологии. Он находится в 12 км от рынка Хуанань. Именно там проводились исследования наиболее опасных вирусов, в том числе и коронавируса SARS-CoV, который вызвал в 2002-2003 годах эпидемию атипичной пневмонии. Ботао Сяо и Лей Сяо заявляют, что в биолаборатории в ходе опытов был выведен новый вирус на основе штамма SARS-CoV. И этот патоген представляет большую угрозу человечеству. Возможно, новый штамм вырвался за пределы лабораторных стен.
Однако эта версия хоть и имеет право на существование, но весьма сомнительна. Во-первых, Институт вирусологии Уханя обладал четвертым уровнем биозащиты. Он прошел международную сертификацию, соблюдение мер безопасности находился на самом высоком уровне. Во-вторых, факт заражения новым коронавирусом группы ученых, которые работали в этом институте и якобы исследовали COVID-2019, так и не был подтвержден. В-третьих, многие микробиологи, генетики и инфекционисты заявляли, что рекомбинация китайского коронавируса произошла без всякого человеческого вмешательства. Вирусолог Вашингтонского университета Тревор Бедфорд доказал, что коронавирус COVID-2019 естественно эволюционировал в течение 25 лет.
Доклад китайских исследователей Ботао Сяо и Лей Сяо был опубликован 6 февраля. Однако в скором времени был удален. Сейчас он доступен только в кэше. Отыскать на сайте предыдущие работы китайских ученых невозможно. Их авторские страницы отсутствуют, что вызывает довольно серьезные сомнения.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
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