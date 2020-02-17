Новая версия: коронавирус мог вырваться из лаборатории, работавшей в 300 метрах от рынка

Новый коронавирус COVID-2019 начал свой смертельный поход не с рынка Хуанань в китайском городе Ухань. Он вырвался из научной лаборатории, которая располагается рядом с рынком. Такое сенсационное заявление сделали два китайских биолога Ботао Сяо и Лей Сяо. Они опубликовали свое расследование на научном портале ResearchGate. Однако к этому докладу есть не мало вопросов.

СЪЕДОБНОЕ - НЕ СЪЕДОБНОЕ

Прежде считали, что первый случай заражения человека коронавирусом произошел на «мокром рынке» в Ухане — инфекция передалась от летучей мыши (они являются переносчиками коронавируса). Исследователи из Южно-китайского технологического университета подтверждают, что генетический код COVID-2019 и штамм коронавируса в организме летучих мышей схож на 89-96%. Однако как утверждают ученые, на рынке в Ухане не продают летучих мышей. Рукокрылые не являются частью кухни в провинции Хубэй.

Тут утверждение китайских ученых расходится с действительностью. После начала эпидемии коронавируса посетители рынка Хуанань публиковали многочисленные снимки блюд, которые готовили на злополучном рынке (среди них был суп из летучих мышей), а также прайс-лист с ценами на мясо диких животных, змей и морских гадов.

Но попробуем согласиться с исследователями Ботао Сяо и Лей Сяо и предположить, что заболевшие имели иной контакт с летучими мышами. Специалисты выдвигают логичную гипотезу: всему виной Уханьский центр по контролю и предотвращению заболеваний. Он располагается буквально в 300 метрах от рынка Хуанань.

В этой лаборатории содержалось около 605 летучих мышей и других животных, которые являются естественными резервуарами для опасных вирусов. Мышей, инфицированных коронавирусом, привезли в уханьский центр из провинций Юньнань и Чжэцзян (это в 900 км от злополучного рынка). С ними произошло два инцидента. В первый раз, летучая мышь напала на сотрудника лаборатории и ее кровь попала на кожу биологу. В другой раз — летучая мышь помочилась на того же исследователя. В итоге, специалист отправлял себя дважды на двухнедельный карантин.

Ученые из Южно-китайского технологического университета добавляют, что Уханьский центр по контролю и предотвращению заболеваний примыкает к центральной больнице Уханя. Поэтому изучаемый вирус мог проникнуть туда и поразить обычных пациентов, у которых и без этого был ослабленный иммунитет.

Доклад китайских исследователей Ботао Сяо и Лей Сяо был опубликован 6 февраля. Однако в скором времени был удален. Сейчас он доступен только в кэшеФото: Скриншот сайта

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК ДЕЛО

Не забыли китайские исследователи упомянуть и об Уханьском институте вирусологии. Он находится в 12 км от рынка Хуанань. Именно там проводились исследования наиболее опасных вирусов, в том числе и коронавируса SARS-CoV, который вызвал в 2002-2003 годах эпидемию атипичной пневмонии. Ботао Сяо и Лей Сяо заявляют, что в биолаборатории в ходе опытов был выведен новый вирус на основе штамма SARS-CoV. И этот патоген представляет большую угрозу человечеству. Возможно, новый штамм вырвался за пределы лабораторных стен.

Однако эта версия хоть и имеет право на существование, но весьма сомнительна. Во-первых, Институт вирусологии Уханя обладал четвертым уровнем биозащиты. Он прошел международную сертификацию, соблюдение мер безопасности находился на самом высоком уровне. Во-вторых, факт заражения новым коронавирусом группы ученых, которые работали в этом институте и якобы исследовали COVID-2019, так и не был подтвержден. В-третьих, многие микробиологи, генетики и инфекционисты заявляли, что рекомбинация китайского коронавируса произошла без всякого человеческого вмешательства. Вирусолог Вашингтонского университета Тревор Бедфорд доказал, что коронавирус COVID-2019 естественно эволюционировал в течение 25 лет.

Доклад китайских исследователей Ботао Сяо и Лей Сяо был опубликован 6 февраля. Однако в скором времени был удален. Сейчас он доступен только в кэше. Отыскать на сайте предыдущие работы китайских ученых невозможно. Их авторские страницы отсутствуют, что вызывает довольно серьезные сомнения.