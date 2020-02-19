2020-02-19T21:53:35+03:00
Общество

В общественном транспорте Москвы ведут мониторинг из-за коронавируса

Напомним, с 20 февраля в Россию запрещен въезд для граждан Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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В общественном транспорте усилят меры безопасности пассажировВ общественном транспорте усилят меры безопасности пассажировФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве начнут мониторинг на транспорте для предупреждения распространения коронавируса. Специалисты Мосгортранса начнут следить за ситуацией в общественном транспорте, налажен контакт с медиками, которым будет поступать информация о людях с подозрением на заболевание.

Напомним, 20 февраля согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина запрещен въезд в Россию для граждан Китая. С 19 февраля прекращается оформление приглашений на въезд для граждан КНР.

- Мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются необходимые профилактические меры,- сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Такая же система уже работает в городах Европы, поскольку общественный транспорт - зона скопления людей, риски заражения здесь выше. В России всего два человека были заражены коронавирусом, оба выписаны из больниц после прохождения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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