В Совфеде ответили Якубовичу на критику размера пенсии: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии и пожаловался, что так и не понял, на что перечислят 13 процентов от заплаты последние 60 лет. Ведь пенсия у него 23 тысячи рублей. Чтобы изменить ситуацию, по словам телеведущего, нужно перевести руководство Минтруда на минималку.
На критику ответили в Совете Федерации. Как сообщил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с блогерами, Леонид Якубович перепутал распределительную и накопительную пенсионные системы и поэтому неправильно все рассчитал. Сецчас в России действует первая из названных - ее принцип в "солидарности и взаимопомощи поколениям».
- Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология, - сказал Иконников.
ИСТОЧНИК KP.RU