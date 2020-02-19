2020-02-19T22:15:11+03:00
Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на критику размера пенсии: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»

Телеведущий пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей и предложил начислять минималку чиновникам для "быстрого решения вопроса"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Леонид ЯкубовичЛеонид ЯкубовичФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии и пожаловался, что так и не понял, на что перечислят 13 процентов от заплаты последние 60 лет. Ведь пенсия у него 23 тысячи рублей. Чтобы изменить ситуацию, по словам телеведущего, нужно перевести руководство Минтруда на минималку.

На критику ответили в Совете Федерации. Как сообщил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с блогерами, Леонид Якубович перепутал распределительную и накопительную пенсионные системы и поэтому неправильно все рассчитал. Сецчас в России действует первая из названных - ее принцип в "солидарности и взаимопомощи поколениям».

- Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология, - сказал Иконников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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