Пенсии звезд: какие надбавки получают Проклова, Пугачева, Яковлева, Долина и Стоянов

Большинство артистов и на пенсии стремятся работать: пока присылают сценарии, дают роли в театральных постановках и зовут на «заказники» - у них есть приличный доход. Пока здоровье позволяет и актеры, и музыканты не стремятся к спокойной старости «на грядках» - хотят выступать. Мы узнали какие пенсии получают артисты.

«30 ТЫСЯЧ НАДБАВКИ – ОГРОМНОЕ ПОДСПОРЬЕ!»

Елене Прокловой 66 лет, она играет сейчас в несколько спектаклях, периодически снимается в сериалах. С 8 февраля по субботам мы увидим Елену Проклову в новом «Последнем герое» и убедимся, что актриса в отличной физической форме. Проклова рассказала нам, что содержать в порядке свой загородный дом, поддерживать определенный образ жизни на прежнюю пенсию без надбавки было непросто. Эту надбавку Проклова получила благодаря званию Заслуженной артистки РФ.

Елена Проклова рассказала kp.ru: «Огромное спасибо говорю Собянину, который всем заслуженным и народным артисткам прибавил пенсию. Мне повезло, что я пенсионерка, что я живу в Москве. Эта прибавка - огромное подспорье!»

С 2018-го года московские пенсионеры – народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) и заслуженные артисты (РСФСР и РФ) получают ежемесячную компенсацию в размере 30 тыс. руб. Раньше для артистов со званиями таких надбавок к пенсии не было.

Таким образом, с учетом этой выплаты пенсия актрис Елены Прокловой, Елены Яковлевой, Инны Чуриковой, певиц Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой составляет от 47 тыс.руб. до 50 тыс.руб.

И Светлана Светличная сможет в мае достойно отпраздновать 80-летний юбилей, пенсией с доплатой за «заслуженную» она не скрывает: «Получаю около 50 тысяч рублей».

Народный артист дрессировщик Юрий Куклачев и заслуженный артист Борис Моисеев с учетом надбавок получают пенсию, как и их коллеги-женщины - по 50 тыс.руб.

А вот у народного артиста Юрия Стоянова с учетом надбавки пенсия выходит больше, чем у коллег - 62 тыс. руб. Артист много работает, поэтому живет не только на ежемесячные выплаты от государства.

Михаил Боярский – «народный», но живет в Питере поэтому получает пенсию чуть больше 20 тыс. руб.

АРТИСТЫ БЕЗ НАДБАВОК

Средний размер пенсии по старости на начало 2020 года составлял 14 469 руб., социальной пенсии - 9077 руб. Есть знаменитости, которые получают такие же пенсии, как многие россияне.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова не скрывает – ее пенсия чуть больше 14 тыс.руб.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К примеру, ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова не скрывает – ее пенсия как раз средняя, размером чуть больше 14 тыс.руб.

Роза Сябитова объяснила kp.ru свое отношение к столь небольшому по звездным меркам пособию. Стаж у свахи больше 30 лет, и она рассчитывает только на себя, поэтому много работает и намерена трудится пока будет позволять здоровье: «Когда я собирала документы для начисления пенсии - боялась, что не сохранились данные о заработной плате в «лихие 90-е». Но не оказалось нужных документов за другие 10 лет. Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю. Но я узнала, что если найду, то мне добавят около ста рублей. Поэтому не стала тратить время».

Юрий Лоза получает еще меньше, чем ведущая Первого канала – размер пенсии певец не скрывает: 12 тыс.руб. Но у Лозы есть подработки – не только концертные, музыкант получает гонорары за песни, также теперь он выступает, как эксперт в прессе, на ТВ – порой платят и за это.

Звездные пенсионеры умудряются помогать внукам, как Николай Николаевич Дроздов: «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно, но приходится помогать дочке и двоим внукам». А Леонид Якубович говорит, что точной суммы пенсии не знает, так как все перечисляет на благотворительность, а живет семья на его зарплату.

Леонид Якубович говорит, что точной суммы пенсии не знает, так как все перечисляет на благотворительностьФото: Иван ВИСЛОВ

Певица Лолита переживала за пенсионные начисления, так как ее трудовой стаж начинался на Украине. Но в итоге артистка осталась довольна начислением: «Я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу. Ожидала семь, восемь - но пронесло!»

Звезды, о которых мы рассказали не только получают пенсию, но и активно работают. Последнее время у некоторых знаменитостей стало модным жаловаться на размер пенсий. К примеру, Регина Дубовицкая недовольна пенсией в 16 тыс., а Елена Ханга ежемесячной выплатой в 23 тыс. руб., на которую она не может покупать дорогую одежду.