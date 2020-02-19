ФАС: Медицинские маски в Москве подорожали на 900 процентов

19 Февр. 2020 2020-02-19T23:12:21+03:00

В Сахалинской и Тульской обалсти маски, наоборот, подешевели вдвое по сравнению с декабрем

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Специалисты ФАС проверили аптеки страны на предмет дефицита медицинских масок и необоснованного завышения цен. Рекордсменом по тому и другому показателю стала Москва. Розничные цены на медицинские маски по данным на 17 февраля по сравнению с декабрем увеличились в столичных аптеках на 900 процентов.

На 100 процентов повысили цены на этот "ходовой" в период распространения в мире коронавируса товар в аптеках Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС. Рост цен замечен в Кабардино-Балкарии -на 233 процента, в Пермском крае-171 процент, Кировской области - 88 процентов.

Хотя нашлись и регионы, где маски наоборот стали продавать дешевле, чем раньше. Больше, чем вдвое (-65 процентов) снизилась розничная стоимость на маски в Сахалинской области. А в Тульской они подешевели на 58 процентов. И таких регионов 27!

Дефицит масок замечен в Москве и Карачаево-Черкесии.

Розничная цена за одну маска по данным на 17 февраля была в пределах 18-33 рублей. минимум - в Свердловской области. В столице маска обойдется покупателю в 20 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что средняя цена на медицинские маски в России достигла 95 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU