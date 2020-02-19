2020-02-20T00:14:16+03:00
В мире

ПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в Латакии

Недалеко от места происшествия находится российская база "Хмеймими"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
ПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в ЛатакииПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в ЛатакииФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сирийские СМИ сообщают, что ПВО Сирии задействовали для отражения атаки у города Джабла, расположенного в провинции Латакия.

Рядом с местом происшествия находится российская база "Хмеймими".

- Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла, - передают местные СМИ.

Других подробностей инцидента не приводится.

Напомним, в конце прошлого года Сирия сбила два беспилотника боевиков в Латакии. Тогда генерал-майор Алексей Бакин подчеркнул, что ситуацию во всем Ближневосточном регионе может усугубить возможный выход террористов из центров содержания на свободу. Утрата контроля над этим вопросом, по его словам, сохраняется.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия не должна поддерживать режим главы САР Башара Асада и действия сирийской армии в Идлибе. Президент США по телефону поблагодарил турецкого коллегу «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эпидемиолог объяснил, почему эпидемия коронавируса стремительно распространилась на Diamond Princess
На Украине оппозиция требует отставки кабмина
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумкомвои в Донбасс
"Заразный и патогенный": Коронавирус может стать хронической болезнью
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
ПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в Латакии
ФАС: Медицинские маски в Москве подорожали на 900 процентов
В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей
В Китае официально признали российский препарат "Арбидол" эффективным против коронавируса
Стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 февраля и 8 Марта
В Роскосмосе подтвердили замену экипажа новой экспедиции на МКС
В Совфеде ответили Якубовичу на критику размера пенсии: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»
Эпидемия коронавируса может вспыхнуть повторно осенью и прийти в Россию
В общественном транспорте Москвы ведут мониторинг из-за коронавируса
В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне
В Уханьском институте вирусологии прокомментировали слухи об "утечке коронавируса" из лаборатории
Министр обороны Украины сообщил, что войска страны потеряли опорный пункт в Донбассе
Путин на концерте памяти Собчака: Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице