ПВО Сирии отбивает атаку у города Джабла в Латакии

19 Февр. 2020 2020-02-20T00:14:16+03:00

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Сирийские СМИ сообщают, что ПВО Сирии задействовали для отражения атаки у города Джабла, расположенного в провинции Латакия.

Рядом с местом происшествия находится российская база "Хмеймими".

- Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла, - передают местные СМИ.

Других подробностей инцидента не приводится.

Напомним, в конце прошлого года Сирия сбила два беспилотника боевиков в Латакии. Тогда генерал-майор Алексей Бакин подчеркнул, что ситуацию во всем Ближневосточном регионе может усугубить возможный выход террористов из центров содержания на свободу. Утрата контроля над этим вопросом, по его словам, сохраняется.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия не должна поддерживать режим главы САР Башара Асада и действия сирийской армии в Идлибе. Президент США по телефону поблагодарил турецкого коллегу «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы»

ИСТОЧНИК KP.RU