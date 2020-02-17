2020-02-17T04:23:05+03:00
Политика

Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе

Президент США по телефону поблагодарил турецкого коллегу «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд ТрампПрезиденты Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийской провинции Идлиб, заявив собеседнику, что Россия не должна поддерживать главу САР Башара Асада и действия правительственной армии Сирии в Идлибе. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в сообщении, американский лидер «выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе» и поблагодарил Эрдогана «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы».

«Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима Асада и выступила за политическое разрешение сирийского конфликта», - говорится в пресс-релизе вашингтонской администрации.

Кроме того, в телефонной беседе с Эрдоганом Трамп подчеркнул, что «продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что 17 февраля турецкая делегация отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек.Президент Турции потребовал вывести сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов

ИСТОЧНИК KP.RU

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