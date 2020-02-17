Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе
Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийской провинции Идлиб, заявив собеседнику, что Россия не должна поддерживать главу САР Башара Асада и действия правительственной армии Сирии в Идлибе. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в сообщении, американский лидер «выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе» и поблагодарил Эрдогана «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы».
«Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима Асада и выступила за политическое разрешение сирийского конфликта», - говорится в пресс-релизе вашингтонской администрации.
Кроме того, в телефонной беседе с Эрдоганом Трамп подчеркнул, что «продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что 17 февраля турецкая делегация отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.
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ИСТОЧНИК KP.RU