2020-02-19T23:55:55+03:00
В мире

"Заразный и патогенный": Коронавирус может стать хронической болезнью

Эксперт отметил, что в ближайшем будущем "китайский" вирус может начать существовать как эпидемиологический грипп
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Заразный и патогенный": Коронавирус может стать хронической болезнью"Заразный и патогенный": Коронавирус может стать хронической болезньюФото: REUTERS
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Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый коронавирус со временем может стать хронической болезнью.

Также он подчеркнул, что в ближайшем будущем вирус может начать существовать как эпидемиологический грипп.

- Из-за того, что заразность и характер SARS были очень сильные, у этого вируса такая особенность (неожиданно появляться и неожиданно исчезать), - отметил Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая.

Он подчеркнул, что данный вирус с высокой заразностью и патогенностью не легко может существовать и продолжать передаваться между людьми.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Она, как выяснилось позже, была вызвана коронавирусом, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая. Напомним, по последним данным, число погибших от коронавируса в мире перевалило за 2 000 человек. Эта цифра на утро,19 февраля, составляет 2 010 смертельных случаев. Всего же заразились 75 199 человек, вылечились уже 14 532 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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