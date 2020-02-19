2020-02-19T07:34:45+03:00
В мире

Китайский коронавирус, последние новости на 19 февраля 2020 года: в Японии на судне Diamond Princess и в Тюмени снят карантин

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 19 февраля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На круизном лайнере Diamond Princess снят карантин по коронавирусу.На круизном лайнере Diamond Princess снят карантин по коронавирусу.Фото: REUTERS
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Число погибших от коронавируса в мире перевалило за 2 000 человек. Согласно последним данным, эта цифра на утро составляет 2 010 смертельных случаев. Всего же заразились 75 199 человек, вылечились уже 14 532 пациента. За последние сутки 1 826 человек были выписаны из больниц.

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess официально подтвердился коронавирус у второго гражданина России. Семейная пара была доставлена в больницу и мужа обнаружили болезнь, а у его супруги - нет. Это было накануне, 18 февраля. А сегодня же в ночь, 19 февраля, официально был снят карантин по коронавирусу на этом судне.

Болезнь продолжает бушевать в самом Ухане. И в числе тех, кто погиб при эпидемии, оказался главный врач специализированного госпиталя "Учан" в Ухане, который одним из первых начал принимать зараженных коронавирусом пациентов Лю Чжимин. О динамике течения эпидемии рассказали в Китае, отчитавшись о о самом низком показателе по коронавирусу с января. С 11 февраля число смертей не опускалось ниже 100 человек, а теперь же - 98. Но в ВОЗ говорят о том, что все поступающие данные еще надо анализировать.

Ученые продолжают внимательно изучать болезнь. И выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту. А на не дезинфицированных предметах вирус может жить до 48 часов.

Между тем, эксперты завели уже разговор о возможном подорожании китайских смартфонов из-за эпидемии китайского коронавируса. А при самом плохом варианте, может наступить дефицит гаджетов.

В Тюмени снят официально карантин для людей, которые были эвакуированы из Китая. Прошло ровно две недели с того момента, как самолетами наших соотечественников доставили из провинции Хубэй. Настроение у всех людей приподнятое, наличие вируса ни у кого из них так и не подтвердилось.

Россия на фоне ситуации с коронавирусом официально закрывает въезд для граждан Китая на территорию страны. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию также прекращают, начиная с 19 февраля. А сам запрет для китайцев, которые едут на работу в Россию, вступит в силу с 20 февраля.

Наш спецкор Дарья Асламова продолжает находиться в Китае. И у нас на сайте вышел очередной ее репортаж из Пекина с описанием обстановки в городе.

- Я провожаю друзей до метро. А теперь мне нужно пройти всего триста метров до отеля. Я иду и слышу только стук своих каблуков в ночи. Внезапно меня охватывает страх. Кажется, темные небоскребы наваливаются на меня и вот-вот задавят. Я бегу, задыхаясь, до спасительного света огней. Я жить хочу! Я врываюсь в вестибюль и слышу уже привычное: "Руки вперед! Температурный контроль", - пишет наш спецкор в своем тексте. Следите за репортажами Дарьи Асламовой у нас на сайте.

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Пекин. Утро. В дверь стучат. Но я же повесила табличку «Не беспокоить!» И потом: под одеялом так тепло, а в комнате холодно. Стучат все настойчивее. Не открою – выломают дверь: подумают, что труп. Я старательно высмаркиваюсь: не дай Бог кто-нибудь увидит, что у меня нос течет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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