"Смогу поднимать льва на плечах": Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

20 Февр. 2020 2020-02-20T01:38:51+03:00

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Знаменитого российского дрессировщика Эдгарда Запашного прооперировали в Германии. Мужчине успешно удалили две грыжи на позвоночнике. Сейчас дрессировщик пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо.

- Итак,в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах, - рассказал Запашный в своих соцсетях.

Напомним, накануне дрессировщик сообщил в Instagram, что ему «не дают покоя эти грыжи» и он вынужден снова лечь под нож хирурга.

zapashny.ru Эдгарда Запашного экстренно прооперировали в Германии

Запашный поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье и пообещал скоро вернутся "в строй".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала свою госпитализацию. Спортсменка была успешно прооперирована в Москве на днях, однако, ее ждет долгая реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU