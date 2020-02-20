"Смогу поднимать льва на плечах": Эдгарда Запашного прооперировали в Германии
Знаменитого российского дрессировщика Эдгарда Запашного прооперировали в Германии. Мужчине успешно удалили две грыжи на позвоночнике. Сейчас дрессировщик пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо.
- Итак,в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах, - рассказал Запашный в своих соцсетях.
Напомним, накануне дрессировщик сообщил в Instagram, что ему «не дают покоя эти грыжи» и он вынужден снова лечь под нож хирурга.
Запашный поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье и пообещал скоро вернутся "в строй".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала свою госпитализацию. Спортсменка была успешно прооперирована в Москве на днях, однако, ее ждет долгая реабилитация.
ИСТОЧНИК KP.RU