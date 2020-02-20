В Сети появилось видео с места стрельбы в Ханау
В Сети появилось видео с места стрельбы в немецком городе Ханау. Неизвестные атаковали две кальянные.
Yападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясныФото: REUTERS
Издание BILD сообщило, что восемь человек, по неподтвержденным данным, погибли при стрельбе в городе Ханау. Еще пять человек тяжело ранены.
Позже местная прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате трагедии.
Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу
Vестная прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате трагедии.Фото: REUTERS
- Стрельба велась в двух местах в разных районах города, нападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясны, - говорится в официальном заявлении.
В результате стрельбы в Ханау есть погибшие.Вооруженные люди ворвались в кальянные
Другое немецкое издание, Hessenschau, уточнило, что сначала неизвестные нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что полиция пока официально подтвердила, что стрельба велась в двух районах города. Есть информация, что преступники открывали огонь по прохожим из автомобиля.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
ИСТОЧНИК KP.RU