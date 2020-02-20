В Сети появилось видео с места стрельбы в Ханау

20 Февр. 2020 2020-02-20T02:56:16+03:00

Неизвестные атаковали две кальянные в немецком городе Ханау Фото: REUTERS

Ранее местная прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате инцидента [видео]

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В Сети появилось видео с места стрельбы в немецком городе Ханау. Неизвестные атаковали две кальянные.

Yападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясныФото: REUTERS

Издание BILD сообщило, что восемь человек, по неподтвержденным данным, погибли при стрельбе в городе Ханау. Еще пять человек тяжело ранены.

Позже местная прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате трагедии.

Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу

Vестная прокуратура подтвердила смерть двух человек в результате трагедии.Фото: REUTERS

- Стрельба велась в двух местах в разных районах города, нападавшие сбежали и пока не найдены, их мотивы не ясны, - говорится в официальном заявлении.

В результате стрельбы в Ханау есть погибшие.Вооруженные люди ворвались в кальянные

Другое немецкое издание, Hessenschau, уточнило, что сначала неизвестные нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что полиция пока официально подтвердила, что стрельба велась в двух районах города. Есть информация, что преступники открывали огонь по прохожим из автомобиля.

Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие

ИСТОЧНИК KP.RU