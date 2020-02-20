В Ханау в Германии неизвестные атаковали кальянные: восемь погибших
В немецком городе Ханау группа неизвестных атаковала кальянные. По последней информации, в результате трагедии 8 человек погибли, 5 тяжело ранены.
В результате стрельбы в Ханау есть погибшие.Вооруженные люди ворвались в кальянные
По словам немецкого издания Bild, мужчина открыл стрельбу в кальянной, затем на центральной площади района. По данным одного из источников СМИ, преступник открывал огонь по прохожим из автомобиля.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
Других подробностей пока не приводится. На данный момент выясняются детали произошедшего. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
Полиция работает на месте ЧПФото: REUTERS
Правоохранительные органы разыскивают преступника.
Отметим, что город Ханау, где произошла трагедия, находится на реке Майн, в земле Гессен. Население города составляет около 100 тысяч человек.
По предварительной информации, стрельбу открыли в кальяннойФото: REUTERS
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае 2018 года в немецком городе Фехинген, расположенном на территории федеральной земли Саар на западе Германии неизвестный открыл огонь по прохожим. В результате инцидента погибли два человека.
Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие
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ИСТОЧНИК KP.RU