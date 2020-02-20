2020-02-20T02:40:17+03:00
В мире

В Ханау в Германии неизвестные атаковали кальянные: восемь погибших

По предварительным данным, еще пятеро ранены [фото, видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В результате стрельбы есть погибшиеВ результате стрельбы есть погибшиеФото: REUTERS
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В немецком городе Ханау группа неизвестных атаковала кальянные. По последней информации, в результате трагедии 8 человек погибли, 5 тяжело ранены.

В результате стрельбы в Ханау есть погибшие.Вооруженные люди ворвались в кальянные

По словам немецкого издания Bild, мужчина открыл стрельбу в кальянной, затем на центральной площади района. По данным одного из источников СМИ, преступник открывал огонь по прохожим из автомобиля.

Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие

Других подробностей пока не приводится. На данный момент выясняются детали произошедшего. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.

Полиция работает на месте ЧП Фото: REUTERS

Полиция работает на месте ЧПФото: REUTERS

Правоохранительные органы разыскивают преступника.

Отметим, что город Ханау, где произошла трагедия, находится на реке Майн, в земле Гессен. Население города составляет около 100 тысяч человек.

По предварительной информации, стрельбу открыли в кальянной Фото: REUTERS

По предварительной информации, стрельбу открыли в кальяннойФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае 2018 года в немецком городе Фехинген, расположенном на территории федеральной земли Саар на западе Германии неизвестный открыл огонь по прохожим. В результате инцидента погибли два человека.

Полиция работает на месте стрельбы в Ханау.Есть погибшие

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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