Полиция подтвердила гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау
На месте трагедии работает полиция: преступник пока не пойман
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Правоохранительные органы подтвердили гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау.
Напомним, по данным немецких СМИ, стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. По предварительным данным, сначала нападавшие убили трех человек в кальянной в центре города, далее приехали в заведение в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.
На месте трагедии работают полицейские. Преступник пока не пойман.
Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу
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ИСТОЧНИК KP.RU