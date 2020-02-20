Полиция подтвердила гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау

20 Февр. 2020 2020-02-20T03:08:11+03:00

На месте трагедии работает полиция: преступник пока не пойман

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Правоохранительные органы подтвердили гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау.

Напомним, по данным немецких СМИ, стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. По предварительным данным, сначала нападавшие убили трех человек в кальянной в центре города, далее приехали в заведение в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.

На месте трагедии работают полицейские. Преступник пока не пойман.

Видео с места стрельбы в Ханау.Неизвестные ворвались в кальянные и открыли стрельбу

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ИСТОЧНИК KP.RU