2020-02-20T08:43:38+03:00
Общество

Тепло в Москве побило абсолютный рекорд

Последний раз так тепло в этот день было в 1925 году
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Погода в Москве установила в среду, 19 февраля, абсолютный рекорд теплаПогода в Москве установила в среду, 19 февраля, абсолютный рекорд теплаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Москве установила в среду, 19 февраля, абсолютный рекорд тепла. Воздух прогрелся до 4,7 градусов. До этого рекорд удерживало 19 февраля 1925 года, когда в Москве было +3,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- Вчера рекорд у нас состоялся. В Москве температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд - плюс 3,7 в 1925 году, - передаёт слова Тишковца РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о температурном рекорде 18 февраля за последние 70 лет, когда тепло в столице достигло 6 градусов. Самым тёплым этот день был в 1949 году, когда воздух прогрелся до 4,4 градусов.

Также сайт kp.ru писал, почему Гидрометцентр последние 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших от стрельбы в немецком Ханау достигло 9
Тепло в Москве побило абсолютный рекорд
Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17
Коронавирус диагностировали у ещё двоих россиян с судна Diamond Princess
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мёртвым у себя дома
В Японии погибли два заболевших коронавирусом с лайнера Diamond Princess
В США назвали подлодки, способные уничтожить человечество
В Сети появилось видео инцидента с участием бронемашин РФ и США в Сирии
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 2029
Появились фото с места крушения самолета Ан-2 в Магадане
В России запретили ввоз мясных продуктов из Китая
Полиция подтвердила гибель 8 человек при стрельбе в немецком городе Ханау
Рекорд побит: Кудрин озвучил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
В Сети появилось видео с места стрельбы в Ханау
"У нас секретов друг от друга нет": Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку правительства
"Мишустина среди них не было": Путин рассказал о трудном выборе кандидатов на пост премьера
Черышев забил гол в ворота "Аталанты" спустя две минуты после выхода на замену