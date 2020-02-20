Тепло в Москве побило абсолютный рекорд

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:43:38+03:00

Последний раз так тепло в этот день было в 1925 году

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Погода в Москве установила в среду, 19 февраля, абсолютный рекорд тепла. Воздух прогрелся до 4,7 градусов. До этого рекорд удерживало 19 февраля 1925 года, когда в Москве было +3,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- Вчера рекорд у нас состоялся. В Москве температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд - плюс 3,7 в 1925 году, - передаёт слова Тишковца РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о температурном рекорде 18 февраля за последние 70 лет, когда тепло в столице достигло 6 градусов. Самым тёплым этот день был в 1949 году, когда воздух прогрелся до 4,4 градусов.

Также сайт kp.ru писал, почему Гидрометцентр последние 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта.

ИСТОЧНИК KP.RU