Тепло в Москве побило абсолютный рекорд
Погода в Москве установила в среду, 19 февраля, абсолютный рекорд тепла. Воздух прогрелся до 4,7 градусов. До этого рекорд удерживало 19 февраля 1925 года, когда в Москве было +3,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
- Вчера рекорд у нас состоялся. В Москве температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд - плюс 3,7 в 1925 году, - передаёт слова Тишковца РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru сообщал о температурном рекорде 18 февраля за последние 70 лет, когда тепло в столице достигло 6 градусов. Самым тёплым этот день был в 1949 году, когда воздух прогрелся до 4,4 градусов.
Также сайт kp.ru писал, почему Гидрометцентр последние 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта.
ИСТОЧНИК KP.RU