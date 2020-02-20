Пентагон не стал комментировать опубликованное видео с инцидентом между военными России и США в Сирии

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:17:53+03:00

Ранее в Интернете опубликовали видео, на котором американский броневик пытается столкнуть с дороги российскую бронемашину Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России также не стало делать заявлений на этот счёт

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Центральное командование США не стало комментировать видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами Америки и России в Сирии.

- Я не видел это видео, поэтому сейчас не могу его комментировать, - передаёт РИА Новости слова официального представителя ведомства капитана ВМС Уильяма Урбана.

Он также отметил, что Россия и США продолжают сотрудничать по вопросам предотвращения конфликтов.

Министерство обороны России также пока не прокомментировало случившееся.

Ранее в Интернете опубликовали видео, на котором американский броневик пытается столкнуть с дороги российскую бронемашину. Инцидент произошёл около города Камышлы на северо-востоке Сирии.

Видео записал пассажир машины, догоняющей колонну с российскими флагами. Среди них БТР и бронеавтомобиль "Тигр", который пытается обогнать два медленно движущихся бронированных американских автомобиля с флагом США, но один из них блокирует проезд, а затем заставляет съехать с дороги в поле. Затем автомобили останавливаются и видео заканчивается.

Инцидент между российским и американским автомобилем в Сирии.Видео появилось с сети

ИСТОЧНИК KP.RU