20 Февр. 2020 2020-02-20T06:03:25+03:00

В Сети появилось видео инцидента с участием бронемашин РФ и США в Сирии Фото: REUTERS

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В Сеть выложили видеоролик, снятый в Сирии, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными бронемашинами.

Сам инцидент произошел недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирии.

Видеоролик был снят водителем машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в частности, бронеавтомобиль "Тигр".

Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик. Однако машина военных США блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле. После этого оба автомобиля останавливаются.

Ролик был выложен на YouTube. При этом в Центральном командовании Штатов отказались комментировать данный инцидент и снятый ролик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам политика, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

Инцидент между российским и американским автомобилем в Сирии.Видео появилось с сети

ИСТОЧНИК KP.RU