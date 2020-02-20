2020-02-20T11:24:04+03:00
Происшествия

В Китае суд казнил помилованного насильника спустя 10 лет после его освобождения

Жертвами Сунь Сяого были не только взрослые женщины, но и дети
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За помиловавшем преступника судьей будут внимательно наблюдатьЗа помиловавшем преступника судьей будут внимательно наблюдатьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд китайского города Куньмин привел в исполнение смертный приговор в отношении серийного насильника Сунь Сяого, которого помиловали и выпустили на свободу около десяти лет назад.

С 1994 по 1997 год мужчина в составе преступной группировки совершил множество изнасилований. Его жертвами были в том числе несовершеннолетние, которых бандиты похищали прямо в общественных местах. В 1998-м Сяого приговорили к казни, но через год приговор заменили 20 годами тюрьмы. В 2010-м осужденного досрочно освободили.

Последние годы китаец занимался ресторанным и гостиничным бизнесом. Также у него был свой ночной клуб. В апреле 2019-го в ходе проведения операции по ликвидации организованной преступности в отношении него начато повторное расследование. Сяого вновь предстал перед судом вместе с 12 другими членами банды.

В конце декабря его признали виновным в тяжких преступлениях, негативном влиянии на общество и нанесении большого социального ущерба стране. Имущество насильника конфисковали, а его самого казнили в четверг, 20 февраля.

Что касается бывшего главы народного суда высокой ступени провинции Юньнань Чжао Шицзе, который принял решение о помиловании, то его обвинили в "серьезных нарушениях". Экс-председатель уже признал свою ошибку и раскаялся. На протяжении года за ним будут наблюдать, а потом примут решение о целесообразности исключения чиновника из партии, передает CCTV.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в Китае казнили таксиста, который изнасиловал, ограбил и убил 19-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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