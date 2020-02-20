С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М"

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:32:02+03:00

Все операции и сам запуск прошли в штатном режиме

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С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Запуск состоялся в четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты по мск. За старт отвечал боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил. Все операции прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

"Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году", - передает ТАСС сообщение ведомства.

Самые первые летные испытания комплекса "Союз-2" начались под Архангельском еще в ноябре 2004 года. За минувшие 15 лет с космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Сайт kp.ru писал, что ранее в феврале Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск. С "Байконура" стартовала ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками.

ИСТОЧНИК KP.RU