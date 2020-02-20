2020-02-20T12:25:23+03:00
Политика

Путин: в России участились случаи масштабных и скоординированных кибератак

Президент отметил рост угроз в сфере информационной безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что в РФ отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности, участились случаи масштабных и скоординированных кибератак. Фото: Михаил Метцель / ТАССПутин заявил, что в РФ отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности, участились случаи масштабных и скоординированных кибератак. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ России, что в России растёт количество угроз в сфере информационной безопасности и отметил, что чаще стали происходить случаи масштабных и скоординированных кибератак.

Путин также попросил ФСБ обратить особое внимание на соблюдение антикоррупционной защиты нацпроектов. Президент также потребовал строгого контроля финансовых потоков, которыми спонсируются национальные проекты, не препятствуя при этом работе компаний и государственных органов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении российского лидера, что каждый год снижается число преступлений террористической направленности. За прошлый год ФСБ предотвратила 34 теракта. Путин также отметил, что ФСБ благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге и пообещал отвечать американским коллегам тем же. Кроме того, президент поручил ФСБ обеспечить максимально высокий уровень защиты в период праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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