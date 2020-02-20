Путин поручить защитить от криминала важные отрасли экономики

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:04:53+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности защищать стратегически важные отрасли экономики от криминала. Об этом было сказано на заседании коллегии силового ведомства в четверг, 20 февраля.

"Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики", - сказал глава государства.

Он рекомендовал использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, а также в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах. При этом добавил, что права граждан и хозяйствующих субъектов должны неукоснительно соблюдаться.

"Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию", - заявил Владимир Владимирович.

Сайт kp.ru писал, что ранее он также поручил ФСБ обеспечить безопасность мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762068" frameborder="0"></iframe> Путин призвал ФСБ «с опережением» защищать интересы страны в сфере кибербезопасности.Владимир Путин подчеркнул, что количество подобных преступлений сократилось «с девяти в 2018 году до четырёх в 2019-м»

ИСТОЧНИК KP.RU