Путин поручить защитить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности защищать стратегически важные отрасли экономики от криминала. Об этом было сказано на заседании коллегии силового ведомства в четверг, 20 февраля.
"Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики", - сказал глава государства.
Он рекомендовал использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, а также в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах. При этом добавил, что права граждан и хозяйствующих субъектов должны неукоснительно соблюдаться.
"Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию", - заявил Владимир Владимирович.
Сайт kp.ru писал, что ранее он также поручил ФСБ обеспечить безопасность мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин призвал ФСБ «с опережением» защищать интересы страны в сфере кибербезопасности.Владимир Путин подчеркнул, что количество подобных преступлений сократилось «с девяти в 2018 году до четырёх в 2019-м»
ИСТОЧНИК KP.RU