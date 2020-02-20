Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:26:34+03:00

В Трудовом кодексе больше говорится об обязанности работодателя установить график увеличения оплаты, чем о подробностях этого процесса

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В Трудовом кодексе России говорится о том, что работодатель обязан индексировать зарплату сотрудников, но порядок этого процесса прописан недостаточно четко. Такого мнения придерживается начальник отдела надзора за соблюдением законодательства Роструда Александр Турков.

Он заявил, что статья 134 ТК РФ об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы является "плавающей" и "не несет императивных норм". Однозначно прописана лишь обязанность работодателя установить порядок индексации, а детали этого процесса распределены по трем документам - локально-нормативные акты, коллективный трудовой договор и трудовой договор.

"То есть это уже растворяется в этих документах, сам порядок", — цитирует РИА Новости Туркова.

Сайт kp.ru писал, что ранее гава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил отдельно прописать в Конституции РФ индексирование зарплаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760617" frameborder="0"></iframe> «Важно выверить каждое слово, каждую запятую» - Владимир Путин о поправках в Конституцию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU