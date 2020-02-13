Обсуждение поправок к Конституции: Путин обещал сохранить понятия «папа» и «мама» и прописать индексацию зарплат

- Я же по базовому образованию тоже юрист, но это и юристу очень сложно слушать. Как у нас говорят, без полбанки не разберешься, - практически схватился за голову Владимир Путин после докладов сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Юридическое оформление процедуры и в самом деле получалась очень сложным - отдельные постановления президента, разделения законов о голосовании и о самих поправок, сроки и организация, масса прочих тонкостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760620" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Для меня важно не то, что в каких статьях будет записано, а чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования..

- Как специалисты сформулируют, так я и надпишу, - сказал президент. - Для меня важно не то, чего в каких статьях будет записано. А чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок.

Участники встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин встречался с конституционной группой, когда она только начинала работу, теперь он пригласил ее в Ново-Огарево, чтобы посмотреть - к чему эта работа привела. Как выяснилось, почти за месяц было предложено и сформулировано более 500 поправок в основной закон. И если, собирая вместе 75 разных человек, Путин рассчитывал на эффект соборности, то этого он точно добился. Даже на этой двухчасовой встрече было видно, насколько различны представленные в группе области.

- Совершенно очевидно, все в Конституцию мы не сможем включить, но мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается, - попросил Путин.

Президент поддержал идею провести голосование в будний день.

- Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным, - заметил он. - И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних.

Одной из наиболее вероятных дат для предстоящего голосования в кулуарах называли 23 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760617" frameborder="0"></iframe> «Важно выверить каждое слово, каждую запятую» - Владимир Путин о поправках в Конституцию РФ.

Между тем, члены рабочей группы торопились озвучить собственные идеи правок в Конституцию.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил отдельно прописать индексирование зарплаты.

Сенатор Алексей Пушков - закрепить в Конституции тезис о победе СССР во Второй мировой войне.

Депутат Госдумы Ольга Баталина - закрепить понятия традиционной семьи.

- Еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам "мама" и "папа" могут прийти понятия "родитель №1" и "родитель №2", а это реальность в некоторых странах, - заявила она.

Депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина во время встречи. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760644" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин пообещал сохранить в России понятия «мама» и «папа».

- Что касается "родителя №1" и "родителя №2" - пока я президент, у нас такого не будет, у нас будут папа и мама, - успокоил всех Путин.

Актер и режиссер Владимир Машков предложил отдельно прописать в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

- У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится, - согласился Путин. В этот момент где-то далеко, наверное, заплакал Синдзо Абэ.

Доктор Леонид Рошаль пожаловался, что в интернете не верят в потенциал рабочей группы.

- Пишут, что пианист Мацуев сыграет на рояле, а добрый доктор Рошаль даст всем таблетку, - посетовал он и зачитал свои предложения на двух листах. - Пишут, чтобы я прописал Конституции таблетку номер 6, вот - прописываю.

Писатель Захар Прилепин выступил за фиксацию в Конституции ядерного статуса России, чтобы в будущем никто не смог от него отказаться, но получил отрицательный ответ с неожиданной стороны.

- Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были всегда на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения, всегда, - сказал Путин. - А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на других физических принципах. Поэтому ядерный статус - это не вечное. Как говорил один специалист, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии.

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и пианист Денис Мацуев. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон статьей о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. И без паузы пообещал подарить Путину щенка.

- Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа? - спросил он.

- Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то, - отреагировал Путин. - Они замки охраняли?

- Да, это королям дарили такие подарки, - подтвердил Бурлаков.

Работа в группе пошла на пользу не только Конституции, но и многим членам этой группы.

- Я прочла Конституцию, - призналась спортсменка Елена Исинбаева. - До этого как-то не было повода и необходимости. Узнала очень много интересного.

Но Путина не расстроило и такое отношение к предмету.

Владимир Путин открыл совещание по поправкам в Конституцию.

- Жизнь поменялась, и она требует реакции в том числе и в основном законе, - подытожил он заседание. - Несмотря на критику со стороны, важно присутствие всех страт общества. Если Мацуев является гениальным исполнителем, и об этот кто-то пишет, то это от зависит. Но он знает, о чем думают представители его цеха. Как и доктор Рошаль знает, о чем думают врачи. Подумать обо всем этом и отразить в Конституции, очень важно. Потому что это будет объединять страну.