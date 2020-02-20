Результаты испытаний вакцины от коронавируса поступят в ВОЗ через три недели

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:13:53+03:00

Гендиректор ВОЗ сообщил, что к этому сроку будут готовы результаты по двум препаратам от коронавируса

Изменить размер текста: A A

Первые результаты по лабораторным испытаниям вакцины от коронавируса поступят в ВОЗ через три недели. Об этом сообщил брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Несмотря на то, что лекарство от "чумы 2020 года" пытаются создать ученые из разных стран, но дальше всех продвинулись исследователи только двух потенциальных вакцин. О них и рассказал глава ВОЗ:

- Мы ожидаем результатов двух клинических испытаний лекарств, которые являются приоритетом для ВОЗ. Один из препаратов - комбинация двух лекарств от ВИЧ - лопинавира и ритонавира", а второе - это "антивирусное средство под названием ремдизивир,- приводит его слова ТАСС.

В Китае, где наиболее сложная ситуация с распространением вируса, пробуют разные способы для лечения больных. Например, особую эффективность показал метод лечения с использованием плазмы выздоровавших пациентов. В крови переболевших коронавирусом нашли антитела, способствующие уничтожению вируса. Улучшение самочувствия при таком лечении наступает уже через 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU