Лечение с помощью плазмы выздоровевших пациентов улучшает состояние больных коронавирусом через 10 часов через

15 Февр. 2020 2020-02-15T03:41:39+03:00

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В Китае стали применять новый способ лечения от коронавируса - ученые доказали, что в плазме выздоровевших людей есть атитела к вирусу. На основе полученного в лаборатории "сырья" изготовили специальный плазменный продукт для лечения. Как показали первые испытания, состояние "тяжелых" пациентов улучшается спустя 10-24 часа после введения им препарата.

- После строгих испытаний на биологическую безопасность крови, вирусной инактивации и антивирусной активности была успешно подготовлена специально освобожденная плазма для клинического лечения, - сообщают в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Этот способ лечения назван наиболее эффективным в настоящее время. Вакцина от коронавируса еще не создана, потенциальные препараты пока проходят лабораторные испытания. В Китае рассчитывают, что лекарство будет готово в течение нескольких месяцев, правда, в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) называют другие сроки - около года.

- Плазмотерапия подходит для пациентов с низким иммунитетом, но не для слабых пациентов. В то же время, этот способ не применяют к пациентам с аллергией на плазму, тяжелыми заболевания сердца, заболеваниями печени, - сообщил директор Первой народной больницы округа Цзянся, Лю Бендер.

ИСТОЧНИК KP.RU