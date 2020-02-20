Украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:06:41+03:00

Запросы на разрешение вылететь с питомцем делали несколько раз, но в Китае не дали на это добро

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Гражданка Украины отказалась от эвакуации из-за своей собаки. Пса не пустили в самолет, поскольку нет гарантии, что он не является переносчиком коронавируса. Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

- Китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего животного,- сообщили в представительстве. Хотя запрос на вывоз женщины с питомцем делали неоднократно. - У Анастасии отсутствовал полный пакет необходимых документов для помощи собаке за рубежом.

Ей предложили передать собаку в одну из гостиниц для животных и гарантировали, что до окончания эпидемии о собаке позаботятся, после чего она сможет вернуться за псом. Но женщина отказалась и продолжила собирать документы. Хотя даже после сбора разрешение на вывоз собаки получено не было.

Но сожалеть, учитывая, какой прием землякам устроили в Украине, Анастасия будет не сильно. С утра 20 февраля жители поселка, куда везут эвакуированных, устроили бунт. Перекрыли дороги, а после и вовсе закидали камнями автобус с людьми, вернувшимися на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU