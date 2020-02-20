2020-02-20T21:14:27+03:00
В мире

В поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми

У санатория для эвакуированных их Китая украинцев начались столкновения протестующих с полицией. Местные жители грозятся поджечь санаторий
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Новых Санжарах народ начал собираться на акции протеста с самого утраВ Новых Санжарах народ начал собираться на акции протеста с самого утраФото: Кадр видео
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В поселке Новые Санжары началось столкновение полиции и протестующих. Местные жители против, что к ним везут на карантин эвакуированных из Китая сограждан. Несмотря на заверения медиков и властей, что все вернувшиеся на Родину здоровы, народ, поддерживаемый анонимными провокаторами, требует не подселять к ним "потенциально опасных людей".

Полиции удалось расчистить коридор для проезда автобуса с людьми. Ранее протестующие перекрыли дорогу, устроили баррикады и поджигали предметы, потому на месте кроме военных и полиции дежурит МЧС.

Протесты против вернувшихся из Китая в Украине.Протесты против вернувшихся из Китая в Украине

Как сообщает издание "Страна", в момент проезда транспорт закидали камнями. Местные жители грозятся поджечь ночью санаторий, где разместят людей на карантин. Причем угрозы звучат и от женщин, жительниц поселка.

К месту конфликта вылетел премьер-министр Алексей Гончарук, он возглавит оперативный штаб правительства в Полтавской области.

Ранее в МВД Украины сообщили о задержании протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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