В поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми
В поселке Новые Санжары началось столкновение полиции и протестующих. Местные жители против, что к ним везут на карантин эвакуированных из Китая сограждан. Несмотря на заверения медиков и властей, что все вернувшиеся на Родину здоровы, народ, поддерживаемый анонимными провокаторами, требует не подселять к ним "потенциально опасных людей".
Полиции удалось расчистить коридор для проезда автобуса с людьми. Ранее протестующие перекрыли дорогу, устроили баррикады и поджигали предметы, потому на месте кроме военных и полиции дежурит МЧС.
Протесты против вернувшихся из Китая в Украине.Протесты против вернувшихся из Китая в Украине
Как сообщает издание "Страна", в момент проезда транспорт закидали камнями. Местные жители грозятся поджечь ночью санаторий, где разместят людей на карантин. Причем угрозы звучат и от женщин, жительниц поселка.
К месту конфликта вылетел премьер-министр Алексей Гончарук, он возглавит оперативный штаб правительства в Полтавской области.
Ранее в МВД Украины сообщили о задержании протестующих.
ИСТОЧНИК KP.RU