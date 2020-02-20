Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговор

20 Февр. 2020 2020-02-21T00:04:11+03:00

Политики обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

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Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время трехсторонних переговоров политики обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

В Кремле подчеркнули, что Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, при этом соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Особое внимание лидеры стран во время разговоров уделили ситуации в Идлибе.

При этом Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в сирийской провинции.

Лидер Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы подробно обсудить ситуацию в Сирии.

Напомним, в конце января ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в провинции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб. Правительственные войска отразили массированные атаки при поддержке авиации и артиллерии.

ИСТОЧНИК KP.RU