2020-02-21T00:04:11+03:00
В мире

Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговор

Политики обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговорПутин, Макрон и Меркель провели телефонный разговорФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время трехсторонних переговоров политики обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

В Кремле подчеркнули, что Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, при этом соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Особое внимание лидеры стран во время разговоров уделили ситуации в Идлибе.

При этом Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в сирийской провинции.

Лидер Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы подробно обсудить ситуацию в Сирии.

Напомним, в конце января ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в провинции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб. Правительственные войска отразили массированные атаки при поддержке авиации и артиллерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший советник Трампа получил тюремный срок за ложные показания Конгрессу
"Очевидный вброс": МИД РФ ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Москалькова призвала не отключать должникам услуги ЖКХ без разбора
Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговор
В Минстрое рост цен на жилье объяснили «обелением рынка»
"Чего-то не хватает": Японский журналист пожаловался на отсутствие снега в Москве
В минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
Турция не намерена вступать в столкновения с Россией в Идлибе
На соцподдержку пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделят 3 млрд рублей
Украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
В поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми
По просьбе Жириновского в Госдуме будут искать бактерии и микроорганизмы
Премьер-министр Украины Гончарук "неотложно вылетает" в Новые Санжары, где народ протестует против эвакуации граждан из Украины
В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта
Появилось видео вооруженного нападения в мечети Лондона