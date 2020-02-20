Путин, Макрон и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время трехсторонних переговоров политики обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
В Кремле подчеркнули, что Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, при этом соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Особое внимание лидеры стран во время разговоров уделили ситуации в Идлибе.
При этом Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в сирийской провинции.
Лидер Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы подробно обсудить ситуацию в Сирии.
Напомним, в конце января ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в провинции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб. Правительственные войска отразили массированные атаки при поддержке авиации и артиллерии.
ИСТОЧНИК KP.RU