2020-02-20T16:33:38+03:00
Политика

Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в Идлибе

Правительственные войска отражают атаки с помощью авиации и артиллерии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Боевики напали на позиции сирийских войскБоевики напали на позиции сирийских войскФото: REUTERS
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Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб. Правительственные войска отражают массированные атаки при поддержке авиации и артиллерии.

Члены вооруженных группировок пытались продвинуться дальше и занять новые территории, но населенные пункты остались под контролем официального Дамаска. Более того, военным САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники боевиков и ликвидировать отдельных членов бандформирований, передает радиостанция Sham FM.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась после того, как свезенные в Идлиб боевики вновь активизировали свою деятельность и попытались расширить сферу влияния. Под огонь сирийской армии попали турецкие солдаты - не обошлось без жертв.

Сайт kp.ru писал, что Анкара тогда пообещала отомстить Дамаску, а США призвали Россию не вмешиваться и прекратить поддержку режима Башара Асада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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