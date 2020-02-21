Суд Греции приговорил еще двух российских моряков к 395 годам тюрьмы

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:16:15+03:00

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 395 годам тюрьмы Фото: Оксана КАЛЬНИНА

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Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным в ноябре прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, и назначил им приговор в виде 395 лет лишения свободы на двоих. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Александр Илларионов и Андрей Журавлёв признаны виновными, им назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих», - цитирует его Интерфакс.

Мельников пояснил, что россияне нашли через Интернет вакансии матросов на парусные яхты, которые перевозили туристов из Турции в Италию и Грецию. Наниматель обещал обеспечивать своим работника проживание, питание, обучение и билеты.

По договоренности моряки должны были просто перегонять яхты, но вместо этого на борт стали сажать людей, не объясняя кто они и откуда.

«Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. В результате россияне стали жертвами так называемых чёрных работодателей», - рассказал Мельников.

Напомним, моряков задержали на острове Родос в начале ноября по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов из Турции в Греции. В январе суд в Греции вынес приговор другим гражданам России Антону Каррамову и Платону Давыдову, обвиняемым в перевозке нелегальных мигрантов морем. В том же месяце по аналогичному обвинению двоих россиян арестовали в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU