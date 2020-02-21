2020-02-21T10:15:53+03:00
Политика

В США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EX

Оба истребителя участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EXВ США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EXФото: EAST NEWS
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Эксперты издания Military Watch сравнили российский истребитель поколения 4++ Су-35 и американский F-15EX, которые участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. В своей статье они назвали два самолета претендентами на победу, но отметили, что у российского шансов больше из-за ряда весомых преимуществ.

Как отмечают эксперты, несмотря на что американский истребитель развивает более высокую скорость (2,5 Маха против 2,25 Маха), российский оснащен более мощным радаром «Ирбис-Э».

Эксперты также отметили и более современное вооружение Су-35, которое позволяет ему поражать до 8 воздушных целей и отслеживать до 30. Более того в арсенале F-15EX нет гиперзвуковой ракеты, которой обладает российский самолет.

Напомним, ранее летчик-инструктор Андрей Красноперов также назвал преимущества Су-35 перед F-15EX. Специалист также уверен, что из двух истребителей, которые сейчас Индия рассматривает для покупки, российский явно выигрывает, поскольку обладает улучшенными характеристиками и стоит дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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